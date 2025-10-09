Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 89,05 USD.
Die Target-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 89,05 USD. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 89,04 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,95 USD. Zuletzt wechselten via New York 110.745 Target-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 161,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,31 USD ab. Abschläge von 3,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 7,35 USD in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
