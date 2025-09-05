DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.531 -0,4%Nas21.933 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.645 +0,5%
So entwickelt sich Target

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag stabil

10.09.25 16:11 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Target. Im New York-Handel kam die Target-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 90,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
77,50 EUR 0,20 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Target-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 90,96 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 91,30 USD. Zwischenzeitlich weitete die Target-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,44 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 90,49 USD. Zuletzt wechselten via New York 89.696 Target-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 3,97 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 25,45 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,32 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

