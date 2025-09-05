Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target gibt am Abend ab
Die Aktie von Target gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 90,43 USD abwärts.
Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 90,43 USD. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,05 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 277.249 Target-Aktien umgesetzt.
Bei 161,39 USD markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 78,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,35 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,41 Prozent.
Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.
Target veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,57 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,45 Mrd. USD gelegen.
Target wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,32 USD je Target-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
