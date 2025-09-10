DAX23.670 +0,2%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.063 +1,3%Nas22.040 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,46 -1,7%Gold3.637 -0,1%
So bewegt sich Target

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag mit Aufschlag

11.09.25 16:13 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Target. Zuletzt ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 91,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
77,52 EUR -0,18 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 91,82 USD. Die Target-Aktie legte bis auf 91,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 90,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.447 Target-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,77 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 87,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 5,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Target am 20.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,21 Mrd. USD – eine Minderung von 0,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,45 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,32 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

