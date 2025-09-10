Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Target

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Target. Zuletzt ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 91,82 USD.

Die Target-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 91,82 USD. Die Target-Aktie legte bis auf 91,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 90,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.447 Target-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,77 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 87,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 5,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Target am 20.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,21 Mrd. USD – eine Minderung von 0,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,45 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,32 USD je Target-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester