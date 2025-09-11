Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagabend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 90,34 USD.
Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 90,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Target-Aktie bis auf 90,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,19 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 356.176 Stück gehandelt.
Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (87,35 USD). Derzeit notiert die Target-Aktie damit 3,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,56 USD belaufen.
Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
