Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Mittwochnachmittag im Plus

So entwickelt sich Target

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Target. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 92,36 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 92,36 USD zu. Der Kurs der Target-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,36 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 91,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 130.646 Target-Aktien.

Bei 158,42 USD markierte der Titel am 20.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 7,57 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,46 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Target hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,57 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,27 USD je Target-Aktie.

