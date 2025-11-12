Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Target. Zum Vortag unverändert notierte die Target-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 91,67 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Target-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 91,67 USD. In der Spitze gewann die Target-Aktie bis auf 92,57 USD. Die Target-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,13 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,77 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 401.217 Stück gehandelt.

Am 20.11.2024 markierte das Papier bei 158,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 42,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,37 USD ab. Mit einem Kursverlust von 6,87 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,56 USD.

Am 20.08.2025 äußerte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 25,21 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 19.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Target-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 25.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

