Target Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Target am Abend ins Plus

14.10.25 20:24 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Target am Abend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Das Papier von Target konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 88,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
76,22 EUR 1,18 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 88,84 USD. Die Target-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,00 USD. Bei 86,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 357.237 Target-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 161,39 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 81,66 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,37 USD am 11.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 3,91 Prozent Luft nach unten.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 20.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Target Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 7,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

