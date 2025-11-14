Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Target-Kurs

Die Aktie von Target gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 90,27 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 90,27 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Target-Aktie bis auf 89,50 USD. Bei 89,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120.004 Target-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 158,42 USD erreichte der Titel am 20.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (85,37 USD). Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 5,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,45 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte Target die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,25 USD im Jahr 2026 aus.

