Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagabend nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Target hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Target-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 88,97 USD.

Bei der Target-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 88,97 USD. Die Target-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,43 USD. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,18 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 88,45 USD. Bisher wurden via New York 515.669 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,40 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 87,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,46 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,56 USD je Target-Aktie.

Target veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 25,21 Mrd. USD, gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,33 USD je Target-Aktie.

