Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Target. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 99,14 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 99,14 USD. Im Tageshoch stieg die Target-Aktie bis auf 101,25 USD. Bei 97,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 874.965 Target-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 161,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,35 USD. Mit Abgaben von 11,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.

Am 20.08.2025 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent verringert.

Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 26.08.2026 dürfte Target die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,35 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

