Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target fällt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Target gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 94,06 USD.
Die Target-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 94,06 USD. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,79 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 83.554 Target-Aktien umgesetzt.
Am 20.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 158,42 USD. Gewinne von 68,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 85,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 25,21 Mrd. USD, gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.
Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Target rechnen Experten am 25.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,88 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
