Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Kursentwicklung im Fokus

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

25.08.25 16:10 Uhr

25.08.25 16:10 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Target gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 97,41 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 97,41 USD. Die Target-Aktie sank bis auf 97,32 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 98,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 126.357 Target-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,10 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,35 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,33 Prozent.

Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 20.08.2025. Das EPS belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,34 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen