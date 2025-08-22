Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target gibt am Abend ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 97,58 USD nach.
Die Target-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 97,58 USD. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,14 USD ab. Bei 98,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 365.969 Target-Aktien den Besitzer.
Bei 161,80 USD erreichte der Titel am 27.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,35 USD ab. Abschläge von 10,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.
Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 25,21 Mrd. USD, gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.
Die Target-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 26.08.2026.
Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,34 USD je Aktie.
