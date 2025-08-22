Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von Target gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 96,40 USD abwärts.
Das Papier von Target gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 96,40 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Target-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,33 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,80 USD. Zuletzt wechselten 75.125 Target-Aktien den Besitzer.
Am 27.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,80 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,85 Prozent. Bei 87,35 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 20.08.2025. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,45 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,21 Mrd. USD.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
