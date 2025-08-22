DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.279 ±-0,0%Nas21.475 +0,1%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1650 +0,3%Öl67,49 -1,8%Gold3.386 +0,6%
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
So entwickelt sich Target

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

26.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Target gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 96,40 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
83,14 EUR -0,88 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Target gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 96,40 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Target-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,33 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,80 USD. Zuletzt wechselten 75.125 Target-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,80 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,85 Prozent. Bei 87,35 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 20.08.2025. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,45 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,21 Mrd. USD.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

mehr Analysen