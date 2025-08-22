DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,97 +0,8%Dow45.332 +0,1%Nas21.499 +0,2%Bitcoin95.162 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.385 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Target im Fokus

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Dienstagabend tiefer

26.08.25 20:24 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 96,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
83,14 EUR -0,88 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 96,04 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Target-Aktie bisher bei 95,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,80 USD. Bisher wurden heute 239.273 Target-Aktien gehandelt.

Bei 161,80 USD markierte der Titel am 27.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,47 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,35 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 9,05 Prozent Luft nach unten.

Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,56 USD belaufen.

Target veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,45 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Target wird am 12.11.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Target

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen