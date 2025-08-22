Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Dienstagabend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 96,04 USD.
Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 96,04 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Target-Aktie bisher bei 95,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,80 USD. Bisher wurden heute 239.273 Target-Aktien gehandelt.
Bei 161,80 USD markierte der Titel am 27.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,47 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,35 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 9,05 Prozent Luft nach unten.
Target-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,56 USD belaufen.
Target veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,45 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Target wird am 12.11.2025 gerechnet.
Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
