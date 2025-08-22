Target Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Target am Nachmittag ins Plus

Target im Fokus

Die Aktie von Target gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 97,90 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,94 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 96,41 USD. Zuletzt wurden via New York 85.871 Target-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 161,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 39,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,35 USD. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 12,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,56 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Target am 20.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 25,21 Mrd. USD, gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.

Die Target-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

