Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zeigt sich am Mittwochabend gestärkt

27.08.25 20:24 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zeigt sich am Mittwochabend gestärkt

Die Aktie von Target gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 97,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
82,84 EUR -0,30 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Target legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 97,29 USD. In der Spitze legte die Target-Aktie bis auf 98,14 USD zu. Bei 96,41 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 281.683 Aktien.

Am 16.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Target-Aktie 65,89 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 87,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,22 Prozent.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.

Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,57 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Target 25,21 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

