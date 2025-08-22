Target Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Target

Kursverlauf

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 97,48 USD ab.

Die Target-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 97,48 USD. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 97,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,52 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 82.897 Target-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. 65,57 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 10,39 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2026 7,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

