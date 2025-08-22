DAX24.043 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.524 -0,1%Nas21.646 +0,3%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Kursverlauf

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Target

28.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Target gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 97,48 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
83,48 EUR 0,64 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 97,48 USD. Das bisherige Tagestief markierte Target-Aktie bei 97,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,52 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 82.897 Target-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. 65,57 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 10,39 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Target dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2026 7,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen