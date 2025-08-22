Target Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Target am Abend auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Target gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 96,62 USD.

Die Target-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 1,4 Prozent auf 96,62 USD nach. Bei 96,38 USD markierte die Target-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 98,52 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 307.458 Target-Aktien.

Am 16.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Target-Aktie 67,04 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,35 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 9,59 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Target mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,35 USD je Target-Aktie.

