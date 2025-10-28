DAX24.311 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagnachmittag tiefer

28.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Target. Das Papier von Target befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 97,62 USD ab.

Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 97,62 USD. Die Target-Aktie sank bis auf 96,42 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,54 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.267 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 158,42 USD erreichte der Titel am 20.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 38,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,56 USD.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 19.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte Target die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,33 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

