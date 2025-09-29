Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target verteidigt am Nachmittag Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Target zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 88,82 USD bewegte sich die Target-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 88,82 USD zeigte sich die Target-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 88,91 USD. Die Target-Aktie sank bis auf 88,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,50 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 123.032 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. 81,70 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,31 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Target-Aktie derzeit noch 2,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,46 USD aus.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 25,21 Mrd. USD, gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Target veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 7,36 USD je Aktie aus.

