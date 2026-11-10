Target Hospitality veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

Target Hospitality hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129,1 Millionen USD – ein Plus von 29,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target Hospitality 99,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net