MANNHEIM (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie gehen am Mittwoch nach scharfen Warnstreiks die Verhandlungen weiter. Die vierte und möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde in Mannheim startet zur Mittagszeit (gegen 13.00 Uhr) im Congress Center Rosengarten.

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Die Spitze der Gewerkschaft hatte am Montag die Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen beauftragt, gemeinsam ein neues Angebot der Arbeitgeberseite entgegenzunehmen und zu verhandeln.

Die Vertreterinnen und Vertreter beider Seiten haben Statements vor Beginn der Verhandlung angekündigt. Wann die Gespräche enden, ist offen. Sie könnten bis tief in die Nacht oder bis zum Donnerstagmorgen dauern.

Bislang lagen die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite noch weit auseinander, etwa bei den Forderungen nach mehr Geld oder bei der Laufzeit. Strittig sind auch Möglichkeiten, vom Tarifvertrag abzuweichen. Die Gewerkschaft fordert ein tarifliches Verfahren mit kontrollierbaren Zusagen, wenn die Arbeitnehmer beispielsweise für Investitionen zeitweise Abschläge hinnehmen sollen./rwi/DP/mis