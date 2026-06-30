DAX25.248 +0,8%Est506.313 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 +2,7%Nas26.040 -0,7%Bitcoin53.667 +1,8%Euro1,1408 +0,2%Öl70,64 -0,8%Gold4.064 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
Klar über 25.000-Punkte-Marke: DAX arbeitet sich im Donnerstagshandel im Plus vor Klar über 25.000-Punkte-Marke: DAX arbeitet sich im Donnerstagshandel im Plus vor
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tarifabschluss bei Postbank - Streiks abgewendet

02.07.26 11:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,18 EUR 1,43 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Mit einem Tarifkompromiss haben Gewerkschaften und Arbeitgeber Streiks bei der Postbank in letzter Minute abgewendet. Verdi bricht nach eigenen Angaben eine bereits laufende Urabstimmung über mögliche Arbeitskampfmaßnahmen bei der Postbank ab, die zur Deutschen Bank gehört.

Nach übereinstimmenden Angaben läuft der neue Tarifvertrag über 28 Monate. Er bringt den rund 9.000 Beschäftigten in zwei Stufen höhere Gehälter. Sofort steigen die Entgelte für alle Beschäftigten pauschal um 175 Euro, was insbesondere den unteren Einkommensgruppen zugutekommt. Im Schnitt entspricht das 4,5 Prozent mehr Geld, wie Verdi berechnet hat.

Zum Juli 2027 folgt dann eine prozentuale Erhöhung um 2,9 Prozent. Die Vergütungen der Auszubildenden sollen insgesamt um 150 Euro steigen. Die Übernahmevereinbarung für sie wurde bis 2028 verlängert. Auch wurde laut Verdi das Vertriebsnetz mit mindestens 300 Filialen und 13 digitalen Beratungszentren bis März 2028 gesichert.

Warnstreiks und Urabstimmung

Mit Verweis auf die Milliarden-Gewinne der Konzernmutter Deutsche Bank hatte Verdi für die Beschäftigten bei einer Laufzeit von zwölf Monaten acht Prozent mehr Geld verlangt, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen.

Nach drei Verhandlungsrunden und Warnstreiks hatte Verdi die Gespräche zunächst für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung eingeleitet, die an diesem Freitag (3. Juli) enden sollte. Dazu kommt es jetzt nach dem Kompromiss in der vierten Runde nicht mehr. Stattdessen sollen die Beschäftigten bis zum 24. Juli über die Annahme des Tarifergebnisses entscheiden, erläuterte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck.

Die Deutsche Bank bezeichnete die Einigung als "Abschluss mit Augenmaß". Er schaffe Sicherheit für die Beschäftigten, lasse der Bank aber die nötige Flexibilität für den Umbau des Privatkundengeschäfts. Auf den Finanzausblick habe der Abschluss keine Auswirkung. An den Verhandlungen waren auch die Gewerkschaften Komba und DPVKOM beteiligt./ceb/DP/jha

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen