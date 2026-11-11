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Tarifabschluss verhindert Streiks an Fluggastkontrollen

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BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Flugpassagiere müssen die kommenden beiden Jahre keine Streiks des Luftsicherheitspersonals an den Kontrollstellen fürchten. Ohne Arbeitsniederlegungen haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber auf einen Tarifvertrag geeinigt, der bis Ende 2028 läuft.

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Wie beiden Seiten mitteilten, erhalten die rund 25.000 Beschäftigten der Luftsicherheit im kommenden Jahr eine Gehaltssteigerung von 3,6 Prozent und im Jahr 2028 weitere 3,3 Prozent mehr Geld. Bereits im kommenden Jahr erreicht die unterste Entgeltstufe 18,01 Euro und wächst im Folgejahr auf 18,60 Euro. In der höchsten Stufe sind es zunächst 25,90 Euro und dann 26,75 Euro. Die Beschäftigten sind für die Kontrollen von Personen und Gepäck an den Zugängen zu den Sicherheitsbereichen zuständig.

Die Einigung stelle für die Unternehmen erneut eine erhebliche Belastung dar, erklärte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Christian Huber. In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld stiegen die Kosten massiv. Verdi-Vertreter Wolfgang Pieper betonte die Entschlossenheit der Beschäftigten, die dazu geführt habe, dass die Arbeitgeber ihr Angebot noch einmal deutlich aufgestockt hätten./ceb/DP/jha

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06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

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