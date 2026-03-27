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Tarifdeal

DHL-Aktie kaum verändert: Einigung mit Teamsters verhindert US-weiten Streik

30.03.26 07:53 Uhr
DHL-Aktie im Blick: Tarifkompromiss mit Teamsters sichert US-Geschäft | finanzen.net

DHL Group wendet mit Tarifdeal einen großflächigen Streik in den USA ab.

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DHL Group (ex Deutsche Post)
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Die US-Gewerkschaft Teamsters hat nach wochenlangen Verhandlungen eine vorläufige Einigung mit DHL erzielt und somit einen US-weiten Streik abgewendet, an dem Tausende von US-Arbeitnehmern beteiligt gewesen wären.

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Wie Teamsters am Sonntag mitteilte, hat ihr nationales Verhandlungskomittee eine Lohnerhöhung von 20 Prozent sowie höhere Beiträge zur Gesundheits- und Sozialfürsorge mit dem Bonner Logistikkonzern ausgehandelt. Der vorgeschlagene Vierjahresvertrag lege zudem Schutzmaßnahmen gegen KI-gesteuerte Routensysteme fest, die das Dienstaltersprinzip untergraben könnten. Zudem verbiete er ausdrücklich den Einsatz autonomer Fahrzeuge, die Arbeitsplätze von Gewerkschaftsmitgliedern bedrohen.

Der aktuelle US-weite Rahmenvertrag zwischen DHL und den Teamsters sollte am 31. März auslaufen. Die Arbeitnehmer hatten einem Streik mit einer Mehrheit von 96 Prozent zugestimmt. Damit signalisierten sie ihre Bereitschaft, für einen neuen Vertrag die Arbeit niederzulegen.

"Diese Vereinbarung setzt einen neuen Maßstab im Unternehmen und beweist einmal mehr, dass niemand härter für die Arbeitnehmer in der Liefer- und Logistikbranche kämpft als die Gewerkschaft Teamsters", sagte Sean M. O'Brien, Generalpräsident der Teamsters.

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Die Teamsters-Mitglieder können in den kommenden Wochen über die erzielte Einigung abstimmen.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeigt sich die Aktie kaum verändert bei 43,94 Euro.

DJG/DJN/uxd/kla

Von P.R. Venkat

DOW JONES

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DatumRatingAnalyst
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
25.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
23.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
25.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
10.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

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