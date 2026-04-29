DAX23.886 -0,3%Est505.774 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +1,0%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin65.137 +0,4%Euro1,1680 ±0,0%Öl121,1 -0,5%Gold4.618 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, BASF, VW, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien im Fokus
Top News
Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie
Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-" Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Tarifkonflikt

Deutsche Telekom-Aktie etwas leichter: Warnstreiks werden ausgeweitet

30.04.26 11:04 Uhr
Deutsche Telekom-Aktie leichter: Verdi verstärkt Streiks bei der Deutschen Telekom - Heißer Donnerstag voraus | finanzen.net

Die Gewerkschaft Verdi weitet in der Tarifrunde der Deutschen Telekom die Warnstreiks am Donnerstag auf weitere Gebiete im Bundesgebiet aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,19 EUR -0,15 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund für die Warnstreiks sind nach Angaben der Gewerkschaft der "enttäuschende Verlauf der zweiten Tarifverhandlungsrunde", die ohne ein Angebot der Arbeitgeber zu Ende gegangen war.

Für Donnerstag sehen die Planungen vor, den Warnstreik in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern durchzuführen. Vom Streik betroffen seien mehrere Bereiche des Telekom-Konzerns, sagte Verdi-Arbeitskampfleiter Pascal Röckert. So könne es etwa zu schlechterer Erreichbarkeit, Verzögerungen im technischen Kundenservice und im Glasfaserausbau sowie zu Terminabsagen bei Kundenterminen komme.

Betroffen waren von dem Warnstreik am Mittwoch Standorte in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, während am Dienstag Standorte im Norden und Nordosten Deutschlands einbezogen waren.

Die Gewerkschaft fordert in der diesjährigen Tarifrunde Deutsche Telekom eine Entgeltsteigerung in Höhe von 6,6 Prozent, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Zusätzlich fordert Verdi die Einführung eines Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr. Die Ausbildungsvergütungen sowie die Entgelte der dual Studierenden sollen um monatlich 120 Euro erhöht werden. Für diese fordert Verdi einen zusätzlichen Mitgliederbonus in Höhe von 240 Euro im Jahr.

Im XETRA-Handel am Donnerstag steht die Aktie der Deutschen Telekom zeitweise bei 27,22 Euro und damit um 0,37 Prozent tiefer.

DOW JONES

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Deutsche Telekom

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
24.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
22.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
24.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
22.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen