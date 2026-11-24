Tarifkonflikt

Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Lufthansa-Piloten zeichnen sich weitere Auseinandersetzungen ab.

Die Gespräche zwischen der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und dem Unternehmen werden zunächst nicht weitergeführt, nachdem eine Schlichtung und eine begleitende Mediation ergebnislos beendet wurden.

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Auch eine Frist an das Unternehmen, auf der Grundlage der Mediation weiterzusprechen, ist nach Angaben der VC abgelaufen. Die Lufthansa betonte hingegen, dass man auf Basis der Schlichtungsempfehlung die Verhandlungen fortsetzen wolle, was wiederum die VC ablehnt.

Jetzt Forderungen zum Gehalt

Die Arbeitgeberseite habe keinerlei Bereitschaft erkennen lassen, den vorliegenden Vorschlag des Mediators ernsthaft aufzugreifen, erklärte die Gewerkschaft. "Die VC bedauert, dass sieben Monate Sondierungen, drei Schlichtungsrunden und insgesamt 18 Gesprächsrunden mit dem Mediator offenbar vergeblich waren."

In dem Konflikt haben die Piloten seit Jahresbeginn bereits an sieben Tagen gestreikt, zuletzt zum 100. Gründungstag der ersten Lufthansa im April. Auf eine erneute Streikdrohung verzichtete die VC zunächst.

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Stattdessen hat die Gewerkschaft den Vergütungsvertrag für die rund 5.000 Stammpiloten der Lufthansa zum Jahresende gekündigt und berät dazu über neue Forderungen. Bislang ging es in dem Konflikt um andere tarifliche Themen wie die Betriebsrenten. Ebenfalls ungelöst ist die weitere Verwendung von rund 350 Pilotinnen und Piloten der eingestellten Regionaltochter Lufthansa Cityline.

Die Lufthansa-Aktie gewinnt zeitweise 0,36 Prozent auf 8,944 Euro.

/ceb/DP/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)