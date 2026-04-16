Tarifkonflikt

Bei der Lufthansa setzen die Piloten am Freitag ihren Streik im laufenden Tarifkonflikt fort. Es ist der fünfte Streiktag in Folge.

An vier Tagen davon waren Pilotinnen und Piloten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.

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Am Freitag sind die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaft Cityline betroffen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ankündigte. Deshalb sind abermals zahlreiche Flugausfälle zu erwarten. Am Donnerstag wurden Hunderte Flüge annulliert.

In den Tarifverhandlungen geht es bei den Lufthansa- und Cargo-Piloten um höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Betriebsrenten, während bei der Cityline um höhere Gehälter gestritten wird.

Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Lufthansa-Streik

Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Lufthansa sorgt am Freitag weiterhin für Ausfälle an nordrhein-westfälischen Flughäfen. Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 14 Abflüge und Ankünfte annulliert - neun Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt. In Köln/Bonn fallen unterdessen den Angaben auf der Flughafen-Webseite zufolge jeweils vier Flüge von und nach München aus.

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Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Lufthansa-Aktie zeitweise unverändert bei 7,59 Euro.

/brd/DP/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)