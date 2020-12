Tariflöhne in Deutschland steigen 2020 durchschnittlich um 2%

BERLIN (Dow Jones)--Die Tariflöhne in Deutschland sind in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 2,0 Prozent gestiegen. Nach einer Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung fiel der Anstieg wegen der Corona-Pandemie geringer aus als in den Jahren zuvor. Die Reallöhne sind angesichts des sehr niedrigen durchschnittlichen Anstiegs der Verbraucherpreise von voraussichtlich nur 0,6 Prozent im Jahr 2020 damit um voraussichtlich 1,4 Prozent gestiegen.

"In Zeiten der Corona-Pandemie leistet die Tarifpolitik damit einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Lohneinkommen, der sich positiv auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auswirkt", erklärte der Leiter des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, Thorsten Schulten.

Angesicht des starken wirtschaftlichen Einbruchs in vielen Branchen liegen die nominalen Tariferhöhungen 2020 allerdings deutlich unterhalb der Vorjahre. Berücksichtigt man nur die Neuabschlüsse aus dem Jahr 2020, so fallen die Lohnzuwächse mit 1,5 Prozent spürbar niedriger aus. Die bereits in den Vorjahren vereinbarten längerfristigen Lohnabschlüsse schlagen 2020 hingegen mit einer Erhöhung von 2,6 Prozent zu Buche.

Auch unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie wurden in 2020 für knapp 18,6 Millionen Beschäftigte Tariferhöhungen ausgehandelt. Für rund 9,8 Millionen wurden 2020 Neuabschlüsse getätigt, während etwa 8,8 Millionen von mehrjährigen Tarifabschlüssen aus den Vorjahren profitieren.

Die Tarifrunde 2020 habe einmal mehr gezeigt, dass das deutsche Tarifvertragssystem in seinem Kern auch unter Krisenbedingungen funktioniert und in der Lage sei, "adäquate Abschlüsse zu erzielen", so Schulten.

Im kommenden Jahr In der kommenden Tarifrunde 2021 werfen die Verhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie bereits heute ihre Schatten voraus, sagte Schulten. "Im Kern wird es hierbei neben der Sicherung von Einkommen vor allem um den Erhalt von Beschäftigung gehen. Die Gewerkschaft IG Metall hat darauf mit einer differenzierten Forderung reagiert."

December 15, 2020