DAX23.436 -0,7%Est505.715 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 +5,2%Nas22.171 -0,6%Bitcoin62.804 +2,6%Euro1,1443 -0,7%Öl101,5 -0,3%Gold5.051 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX volatil -- US-Börsen uneins -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Tarifrunde

Telekom-Aktie im Plus: Verdi fordert von mehr Gehalt

13.03.26 16:21 Uhr
Telekom-Aktie fester: Verdi fordert höhere Gehälter | finanzen.net

Die Gewerkschaft Verdi hat von der Deutschen Telekom in der diesjährigen Tarifrunde eine Entgeltsteigerung in Höhe von 6,6 Prozent für die bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigten gefordert, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
33,26 EUR 0,41 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) verwies auf Belastungen durch gestiegene Preise, insbesondere für Lebensmittel, Kraftstoffe und Energie.

Wer­bung

Zusätzlich fordert sie die Einführung eines Verdi-Mitgliederbonus in Höhe von 660 Euro im Jahr. Die Ausbildungsvergütungen sowie Entgelte der dual Studierenden sollen um monatlich 120 Euro erhöht werden. Für diese fordert die Gewerkschaft einen zusätzlichen Mitgliederbonus in Höhe von 240 Euro im Jahr.

Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht aus insgesamt 20 verschiedenen tarifgebundenen Konzernunternehmen, in denen jeweils eigenständige Tarifverträge gelten. Ein Großteil der Entgelttarifverträge hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2026. Verdi und Deutsche Telekom AG haben im Vorfeld der Tarifrunde gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Die Tarifverhandlungen werden am 13. April 2026 aufgenommen. Insgesamt wurden vier Termine bis Ende Mai vereinbart.

Wer­bung

Die Telekom-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,62 Prozent höher bei 33,33 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
26.02.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
26.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
26.02.2026Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
26.02.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
26.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
26.02.2026Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen