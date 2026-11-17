Lufthansa legt Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit Angebot zur Tarifeinigung vor - Aktie schwächelt
Die Deutsche Lufthansa hat im Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit nach der gescheiterten Mediation ein Angebot vorgelegt.
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Es sieht Neueinstellungen und zusätzliche Beförderungen sowie gleichzeitig Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung bei Lufthansa Classic vor. Grundlage seien die Empfehlungen aus dem Schlichtungsverfahren.
"Die Schlichter haben mit ihrer langjährigen Erfahrung einen ausgewogenen Kompromiss aufgezeigt, der beiden Seiten etwas abverlangt", sagte Vorstandsmitglied Michael Niggemann. "Ihre Empfehlungen zeigen einen klaren Weg zu einer Einigung. Wir sind bereit, diesen Weg zu gehen und haben der VC auf dieser Grundlage ein umfassendes Angebot vorgelegt."
Die Schlichter, die ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Roland Koch, hatten Empfehlungen für einen Kompromiss ausgegeben und eine vorübergehende Aussetzung der Schlichtung empfohlen, damit sich die Tarifparteien einigen können. Allerdings scheiterte die Mediation.
Die Lufthansa stellt nun bis zu 1.000 Neueinstellungen im Cockpit bis Ende 2033 und entsprechend jährlich bis zu 150 zusätzliche Kapitänsbeförderungen in Aussicht. Bei der Kern-Airline Lufthansa Classic fordert der Konzern Anpassungen bei den Gehaltsstufen und Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und bietet gleichzeitig Eimalzahlungen für die nächsten beiden Jahre sowie Gehaltserhöhungen ab 2029 an.
Konkrete Bschäftigungsperspektiven soll es für die Piloten der eingestellten CityLine geben. Hier soll es die Möglichkeit für einen Wechsel in die Classic-Airline geben.
Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent tiefer bei 8,88 Euro.
DJG/mgo/uxd
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