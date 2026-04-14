Tarifstreit

Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Piloten ist der Versuch einer Schlichtung gescheitert.

Mit unverändert heftigen Streiks begleiten die Crews der Lufthansa das Jubiläum ihres Unternehmens. Nur wenige Stunden nach dem Vorschlag einer Schlichtung haben sich das Unternehmen und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit erneut entzweit und mit gegenseitigen Vorwürfen überzogen. Insbesondere konnte man sich nicht über den Umfang der zu schlichtenden Streitfragen einigen. Die bis einschließlich Freitag geplanten Streiks werden damit fortgesetzt.

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Zu der in Frankfurt geplanten Feierstunde zum 100. Jahrestag des Erstflugs haben Vereinigung Cockpit und die Kabinengewerkschaft Ufo zu Protesten am Veranstaltungsort aufgerufen. In das neue Besucherzentrum "Hangar One" sind Kanzler Friedrich Merz und Verkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) geladen.

Wieder Hunderte Ausfälle

Am Mittwoch fielen wegen eines erneuten Streiks der rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline wieder Hunderte Flüge an deutschen Flughäfen aus. Allein am Drehkreuz Frankfurt wurden laut Flughafenbetreiber Fraport mehr als 580 Starts und Landungen abgesagt. Auch in München fehlten rund 380 Flugbewegungen im Plan. Ufo will mit den Streiks bis einschließlich Donnerstag bessere Arbeitsbedingungen im Manteltarif erreichen.

Die Vereinigung Cockpit hat bereits die nächsten Streiks bei Lufthansa angekündigt: Der Ausstand soll am Donnerstag und Freitag die Kerngesellschaft Lufthansa, die Frachtgesellschaft Cargo AG und die Regionalgesellschaft Cityline treffen. Der Ferienflieger Eurowings soll nur am Donnerstag bestreikt werden. Die Piloten verlangen höhere Betriebsrenten und bei der Cityline höhere Gehälter.

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Sparen auch im Kleinen

Wegen der Folgen des Iran-Kriegs muss der Lufthansa-Konzern auch im Kleinen sparen. In einer Mail forderte Vorstandsmitglied Dieter Vranckx die Beschäftigten zu erhöhter Kostenkontrolle auf, wie das "Handelsblatt" berichtete. Sie sollen beispielsweise auf Dienstreisen, Weiterbildungen und kostspielige Übernachtungen verzichten.

Zudem sollen vorerst keine externen Mitarbeiter mehr für nichtoperative Funktionen eingestellt werden. Neue Stellen und Beraterverträge soll es ebenfalls nicht mehr geben. Offene Jobs dürfen nur noch mit Genehmigung des Vorstands besetzt werden. Ein Teil der Maßnahmen sei bereits im aktuellen Sparprogramm der Airline Lufthansa enthalten, hieß es in der Unternehmenszentrale.

Minister Schnieder gratulierte der Lufthansa vorab: "Das Unternehmen sowie die gesamte Luftverkehrsbranche haben regelmäßig fundamentale Umbrüche erlebt und stets die Fähigkeit entwickelt, sich immer wieder neu zu erfinden. Ich bin mir sicher: Bei Innovation und neuen Technologien wird die Lufthansa auch in den nächsten 100 Jahren Maßstäbe setzen."

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Festakt der Lufthansa wird überschattet

Die Lufthansa feiert ihr Jubiläum unter schwierigen Vorzeichen: Gut 100 Jahre nach dem Start des ersten Linienflugs unter der Kranichmarke stehen am Frankfurter Flughafen an diesem Mittwoch (15. April) die allermeisten Jets am Boden, weil erneut ein großer Teil des fliegenden Personals streikt. Dieses Mal hat die Gewerkschaft Ufo die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter aufgerufen, die Arbeit für zwei Tage bis einschließlich Donnerstag niederzulegen. Sie lösen damit nahtlos die Piloten ab, die zuvor für zwei Tage den Flugverkehr der Lufthansa in weiten Teilen lahmgelegt haben.

Zur Feierstunde "100 Jahre Lufthansa" hat der MDAX-Konzern unter anderen Kanzler Friedrich Merz und Verkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) in das neue Besucherzentrum "Hangar One" eingeladen. Am Nachmittag sollen Vergangenheit und Zukunft des Unternehmens in vorteilhaften Tönen besprochen werden, doch außerhalb regt sich scharfer Protest der Beschäftigten gegen den Sparkurs des Konzerns.

Kundgebung gegen "Politik der harten Hand"

Die Kabinengewerkschaft Ufo hat zu einer Protestkundgebung aufgerufen, um nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen die "Politik der harten Hand" im Unternehmen zu setzen. In dem festgefahrenen Tarifkonflikt geht es zudem um die im Manteltarifvertrag geregelten Arbeitsbedingungen. Auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat ihre Mitglieder aufgefordert, an der Kundgebung teilzunehmen. Sie kämpft um höhere Betriebsrenten.

Lufthansa und ihre Passagiere erleben ab Mittwoch bereits die fünfte Streikwelle des fliegenden Personals mit insgesamt sieben Streiktagen. Drei Runden hat bislang die Vereinigung Cockpit ausgerufen, zwei gehen auf Ufo zurück. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat betont, die aktuellen Streiks veränderten die Strategie der Gruppe nicht.

So reagiert die Lufthansa-Aktie

Die Streikwelle bei der Lufthansa belastet am Mittwoch die Fluggesellschaft. Die Titel der Lufthansa büßen zeitweise via XETRA 2,47 Prozent auf 7,81 Euro ein nach der Erkenntnis, dass die Piloten bereits ihren nächsten Streik planen, während am Mittwoch das Kabinenpersonal in Ausstand ging.

Die Ölpreise, die zuletzt im Zuge des Iran-Kriegs viele Branchenwerte belastet hatten, lagen zur Wochenmitte auch relativ stabil unter 100 US-Dollar.

Am Montag und Dienstag hatten die Piloten der Lufthansa gestreikt, und nun begannen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter mit ihrem nächsten Ausstand, der bis Donnerstag anhalten soll. Parallel kündigten die Piloten für Donnerstag und Freitag schon ihre nächste Streikwelle an. Neben der Kerngesellschaft Lufthansa soll diese auch die Frachtgesellschaft Cargo AG, die Regionalgesellschaft CityLine und den Ferienflieger Eurowings betreffen.

Analystin Yi Zhong vom Baader-Bank-Partner Alphavalue sprach am Mittwoch davon, dass "endlose Streiks" belasteten. Mit dem Ausstand des Kabinenpersonals beginne am Mittwoch bereits die fünfte Streikwelle einer Gewerkschaft. Dies verdeutliche "die systemischen Schwierigkeiten des Konzerns" mit einer angespannten Personalsituation, was die Finanzlage des Konzerns und den Ruf der Marke weiter belasten dürfte. Neben den hohen Treibstoffpreisen sorge dies für zusätzlichen Gegenwind.

FRANKFURT (dpa-AFX)