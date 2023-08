US-Autobauer vor möglicher Streikaktion: Gewerkschaft legt Grundlagen

Deutsche Bank-Aktie trotzdem in Grün: Deutsche Bank in den USA zu Strafe in dreistelliger Millionenhöhe verdonnert

Berkshire Hathaway passt Beteiligung an Öl-Aktien an: Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2023 in Warren Buffetts Depot

FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Barclays bedeutet

Heute im Fokus

Telefonica Deutschland: JPMorgan streicht Kaufvotum. Norwegens Staatsfonds schreibt in der ersten Jahreshälfte wieder Milliardengewinne. SMA Solar: Jefferies senkt Kursziel deutlich. 2. Quartal: Eurostat bestätigt in zweiter Veröffentlichung Euroraum-BIP-Plus. Silver Lake will sich wohl von seiner Zweidrittelmehrheit an Global Blue trennen. Alcon hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert.