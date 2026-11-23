Aktien von Mercedes-Benz und BMW: Ganztägige Warnstreiks in Berlin und Brandenburg
Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie gibt es in Berlin und Brandenburg weitere, zum Teil ganztägige Warnstreiks.
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Am frühen Morgen begann etwa ein Ausstand im BMW-Werk in Berlin-Spandau, wie eine Gewerkschaftssprecherin sagte.
Bei Mercedes-Benz in Berlin-Marienfelde und im Brandenburger Werk in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) haben die ganztägigen Streikaktionen jeweils schon am Sonntagabend begonnen. Daneben soll es auch Warnstreiks mit einer Dauer von mehreren Stunden in einer Reihe von anderen Betrieben geben. Auch für Dienstag hat die Gewerkschaft bereits weitere Warnstreiks in Aussicht gestellt.
Vorstellungen der Tarifparteien klaffen weit auseinander
Ganztägige Ausstände hatte es schon am Freitag gegeben. Die IG Metall will auf diese Weise den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft pocht auf einen grundlegenden Kurswechsel der Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen. Dagegen kritisierten die Arbeitgeber das Vorgehen der Gewerkschaft zuletzt als "völlig unverhältnismäßig".
Die dritte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt hatte bundesweit zu keinem Ergebnis geführt. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.
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BERLIN (dpa-AFX)
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