Tarifverhandlungen am BER: Verdi streikt nicht über Ostern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi wird am Hauptstadtflughafen BER über Ostern nicht zu einem weiteren Warnstreik aufrufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, haben sich die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft und die Gewerkschaft bei ihren Verhandlungen angenähert.

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"Die Verhandlungen werden am 13. April fortgesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt schließt Verdi Streiks aus", teilte die Gewerkschaft mit./nif/DP/men