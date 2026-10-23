DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 26.030 +0,1%Bitcoin 72.815 +0,5%Euro 1,1197 -0,2%Öl 117,2 +3,5%Gold 4.001 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Tarifverhandlungen bei VW beginnen am 24. November

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.10 EUR 0.24 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen

HANNOVER/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) beginnen am 24. November in Emden. Das teilten der Autobauer und die IG Metall nach einem Gespräch in Hannover mit. Fortgesetzt werden die Verhandlungen am 15. Dezember 2026 in Zwickau.

Werbung

Die IG Metall fordert in der Tarifrunde fünf Prozent mehr Geld. Volkswagen hatte Ende September zehn Tarifverträge gekündigt. Ziel des Unternehmens in den Verhandlungen sei, so schnell wie möglich die Arbeitskosten zu senken und damit zur nachhaltigen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen.

Der Haustarif der Volkswagen AG gilt nach Gewerkschaftsangaben für rund 130.000 Beschäftigte in Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Gemessen an der Beschäftigtenzahl gelte er als einer der größten Firmentarifverträge Deutschlands./jwe/DP/mis

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.