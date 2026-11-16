Deutsche Bank-Aktie im Fokus: Verdi ruft zu Warnstreiks bei privaten Banken in Berlin und Brandenburg auf

Tarifverhandlungen

In den Tarifverhandlungen für bundesweit rund 150.000 Beschäftigte bei privaten Banken hat Verdi in Berlin und Brandenburg zu Warnstreiks aufgerufen.

Hintergrund seien die bislang ergebnislosen Verhandlungen mit den Arbeitgebern, teilte die Gewerkschaft mit.

Werbung

Verdi fordert die Beschäftigten bei privaten Banken in den beiden Ländern am kommenden Freitag und Montag zum Ausstand auf. Den Angaben nach sollen besonders die Deutsche Bank und die Commerzbank von Streiks betroffen sein.

Bundesweite Warnstreikwoche

Bereits Ende der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft bundesweite Warnstreiks ab Montag angekündigt. In den seit Anfang Oktober laufenden Tarifverhandlungen fordert Verdi bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 6 Prozent mehr Geld für die etwa 150.000 Beschäftigten sowie monatlich 300 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber haben ab Mitte 2027 eine Erhöhung der Tarifgehälter in zwei Stufen um insgesamt 4,2 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten angeboten.

Am Montag wollen Verdi und der Arbeitgeberverband der privaten Banken (AGV Banken) in Berlin ihre Verhandlungen fortsetzen.

Werbung

Die Deutsche Bank-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise robust mit einem Plus von 0,30 Prozent auf 33,285 Euro.

/cab/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)