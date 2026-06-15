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Tarifverhandlungen im Blick

Deutsche Bank-Aktie dennoch im Plus: Verdi lässt über mögliche Postbank-Streiks abstimmen

16.06.26 11:32 Uhr
Postbank-Konflikt spitzt sich zu: Verdi-Abstimmung über unbefristete Streiks - Deutsche Bank-Aktie in Grün | finanzen.net

Der Postbank droht ein unbefristeter Streik.

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Die Gewerkschaft hat die Tarifverhandlungen für die 9.000 Beschäftigten der Tarifbereiche Postbank/PCC Services und Postbank Filialvertrieb AG für gescheitert erklärt. Vom 17. bis 3. Juli findet nun eine Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Deutsche Bank-Tochter statt.

Für die Annahme des Antrags ist in der Urabstimmung die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der abstimmenden Verdi-Mitglieder erforderlich. Gleichzeitig wurde eine vierte Verhandlungsrunde für den 30. Juni angesetzt.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,52 Prozent auf 30,135 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, hans engbers / Shutterstock.com

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