Deutsche Bank-Aktie dennoch im Plus: Verdi lässt über mögliche Postbank-Streiks abstimmen
Der Postbank droht ein unbefristeter Streik.
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Die Gewerkschaft hat die Tarifverhandlungen für die 9.000 Beschäftigten der Tarifbereiche Postbank/PCC Services und Postbank Filialvertrieb AG für gescheitert erklärt. Vom 17. bis 3. Juli findet nun eine Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Deutsche Bank-Tochter statt.
Für die Annahme des Antrags ist in der Urabstimmung die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der abstimmenden Verdi-Mitglieder erforderlich. Gleichzeitig wurde eine vierte Verhandlungsrunde für den 30. Juni angesetzt.
Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,52 Prozent auf 30,135 Euro.
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