Tarifverhandlungen: Verbesserungen für Gebäudereiniger gefordert

Frankfurt/Main - Die bundesweit etwa 600 000 Beschäftigten in der Gebäudereinigung sollen nach dem Willen der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Mit Blick auf die anstehenden Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern hieß es, viele der derzeit geltenden Regelungen seien nicht mehr zeitgemäß. Das schade Mitarbeitern und mache die Branche unattraktiv. "Sind gute Arbeitsbedingungen in allen Betrieben verbindlich, bindet das Beschäftigte an die Branche, ohne dass der Wettbewerb dadurch verzerrt wird", betonte dagegen Ulrike Laux vom Vorstand der Gewerkschaft in der Mitteilung vom Sonntag. Sie wird im Frühjahr auch die Verhandlungen auf der Arbeitnehmerseite führen.

Neben den Themen Weihnachtsgeld und Lohnerhöhung will die IG Bau ein Problem auf die Agenda setzen, das in der Branche auftritt, wenn Kunden ihr Reinigungsunternehmen wechseln. In solchen Fällen würden laut IG Bau neue Dienstleister häufig das mit dem Gebäude vertraute Personal übernehmen. Durch einen solchen Wechsel müssten Beschäftigte dann oft auf Ansprüche verzichten, die ihnen bei längerer Betriebszugehörigkeit zustünden.

Das mache sich etwa bei der Anzahl von Urlaubstagen bemerkbar. "Diese Benachteiligung soll künftig dadurch entfallen, dass es einen Bonus für den Verbleib in der Branche gibt", heißt es. Ende 2017 setzte die IG Bau einen höheren Mindestlohn in der Branche durch./swo/DP/das