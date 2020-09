Werbung

Heute im Fokus

DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Milliarden-Vergleich: Daimler legt Diesel-Verfahren in USA bei -- US-Börsenaufsicht prüft Vorwürfe gegen Nikola

Apple-Keynote steht am Abend an. Fiat-Aktionäre bekommen geringere Sonderdividende in Fusion mit PSA. China: Einzelhandel, Industrie und Investitionen besser als erwartet. US-Regulierer bereiten Rüge für die Citigroup vor. Verdi ruft zu Warnstreiks in Call-Centern der Deutschen Bank auf.