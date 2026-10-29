TATA Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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TATA Capital hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,91 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,33 Prozent auf 91,70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,05 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 46,77 Milliarden INR taxiert.
Redaktion Finanzen.net
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