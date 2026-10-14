Tata Elxsi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

14.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 10,56 Milliarden INR gegenüber 9,18 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,34 INR gegenüber 24,85 INR im Vorjahresquartal.

Tata Elxsi hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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