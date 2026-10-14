Tata Elxsi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Tata Elxsi hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,34 INR gegenüber 24,85 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 10,56 Milliarden INR gegenüber 9,18 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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