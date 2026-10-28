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Tata Global Beverages stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Tata Global Beverages Ltd
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Tata Global Beverages hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Tata Global Beverages hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56,61 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,74 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 55,97 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.net

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