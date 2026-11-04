Tata Investment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

04.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,34 Prozent auf 1,23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Tata Investment 1,54 Milliarden INR umgesetzt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,93 INR je Aktie generiert.

Tata Investment hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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