Tata Investment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Tata Investment hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,93 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,34 Prozent auf 1,23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Tata Investment 1,54 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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