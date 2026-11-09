Tata Steel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Tata Steel hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,94 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tata Steel 2,49 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent auf 654,36 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 586,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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