Tata Steel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

09.11.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent auf 654,36 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 586,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,94 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tata Steel 2,49 INR je Aktie erwirtschaftet.

Tata Steel hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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