Tata Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Tata Technologies lud am 14.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,22 INR, nach 4,08 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 16,99 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,23 Milliarden INR umgesetzt.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,73 INR sowie einen Umsatz von 17,06 Milliarden INR belaufen.
Redaktion finanzen.net
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