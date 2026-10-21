Tatva Chintan Pharma Chem legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Tatva Chintan Pharma Chem hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,24 INR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 75,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,17 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tatva Chintan Pharma Chem
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tatva Chintan Pharma Chem
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen