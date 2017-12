Taubman Centers schüttet konstante Dividende aus

Der amerikanische Immobilienkonzern Taubman Centers, Inc. (ISIN: US8766641034, NYSE: TCO) zahlt an diesem Freitag eine Quartalsdividende von 0,625 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record Date war der 15. Dezember 2017. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,50 US-Dollar ausbezahlt.

Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 65,54 US-Dollar (Stand: 28. Dezember 2017) und unter Zugrundelegung der derzeitigen Auszahlungsweise 3,81 Prozent.

Taubman Centers ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der regional sowie überregional 27 Shopping-Malls und Outlet-Einkaufszentren in den USA und Asien besitzt oder verwaltet. Das Unternehmen ist 1950 von Alfred Taubman gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Bloomfield Hills – im US-Bundesstaat Michigan. Darüber hinaus ist der Konzern mit einer Tochtergesellschaft in Hongkong vertreten.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte Taubman Centers einen Umsatz von 153,22 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 148,02 Mio. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 14,25 Mio. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2017 liegt der Wert an der Wall Street mit 11,38 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,98 Mrd. US-Dollar.

